Як в Україні починалася Антитерористична операція. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

14 квітня 2014 року розпочалася Антитерористична операція на сході України.

▶️ Початком російсько-української війни було не оголошення АТО у квітні, а збройна окупація росією Криму в лютому-березні 2014 року.

▶️ На момент початку АТО у Донецькій та Луганській областях вже тривав інспірований москвою антидержавний заколот, а бойовики вже захопили низку міст регіону.

▶️ Головним мемом квітня 2014 року був «поребрик» (бордюр). Це незнайоме місцевим слово вживали бойовики, що вказувало на те, що вони чужинці, які прибули з росії.

▶️ Рішення про АТО було вимушеним – після того, як Київ вичерпав дипломатичні засоби впливу. У ході активної фази АТО протягом 2014-2015 років українська влада неодноразово ініціювала перемир’я та переговори для врегулювання ситуації.

▶️ Війна на сході 2014-2022 років не була «народним повстанням». Противником сил АТО/ООС були збройні формування рф, які маскувалися під місцеву «народну міліцію». Саме тому ця російська війна проти України є гібридною.

Джерело: https://t.me/spravdi/37904

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