Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:22
Просмотров: 55

Як в Україні починалася Антитерористична операція. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Як в Україні починалася Антитерористична операція. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

14 квітня 2014 року розпочалася Антитерористична операція на сході України.

▶️ Початком російсько-української війни було не оголошення АТО у квітні, а збройна окупація росією Криму в лютому-березні 2014 року.

▶️ На момент початку АТО у Донецькій та Луганській областях вже тривав інспірований москвою антидержавний заколот, а бойовики вже захопили низку міст регіону.

▶️ Головним мемом квітня 2014 року був «поребрик» (бордюр). Це незнайоме місцевим слово вживали бойовики, що вказувало на те, що вони чужинці, які прибули з росії.

▶️ Рішення про АТО було вимушеним – після того, як Київ вичерпав дипломатичні засоби впливу. У ході активної фази АТО протягом 2014-2015 років українська влада неодноразово ініціювала перемир’я та переговори для врегулювання ситуації.

▶️ Війна на сході 2014-2022 років не була «народним повстанням». Противником сил АТО/ООС були збройні формування рф, які маскувалися під місцеву «народну міліцію». Саме тому ця російська війна проти України є гібридною.

Джерело: https://t.me/spravdi/37904

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Можно сказать, что это сильно прозвучит цинично, но напав на Украину путин подарил миру шанс - Премьер Японии Кисида
Сегодня 08:43    22
Харківщина, 13 квітня
Сегодня 08:38    33
ВСУ утилизировали еще 1030 кацапов и кучу вражеской бронетехники за прошедшие сутки
Сегодня 08:36    32
Британия может отправить Украине лазерное оружие DragonFire для сбития дронов, — The Telegraph
Сегодня 08:32    37
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 13 квітня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:26    50
2 роки тому крейсер москва таки пішов туди...
Сегодня 08:22    57
Союзнички... или как Запад за 30 лет пpocpaл всё
Сегодня 08:11    74
Инспектор Львовской таможни похвасталась нарядами за $8000 и через час была уволена
Сегодня 08:00    89
За матеріалами СБУ засуджено колаборанта, який видавав себе за монаха і освячував російські танки під час боїв за Київ
Сегодня 07:49    76
Тип ракети, якою росія завдала удару по Трипільській ТЕС 11 квітня, ще встановлюється - ПС
Сегодня 07:39    99
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 