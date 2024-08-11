Якщо ЗСУ встигнуть окопатися, на повернення Курської області може піти рік

Reuters із посиланням на російського політолога Сєргєя Маркова.

Співрозмовники агентства зауважують, що операція в Курській області є значним ударом по репутації путіна і найбільшим викликом з часів повстання ватажка "вагнерівців" Прігожина у 2023 році.

"Це дуже великий удар по репутації російської влади, військових і путіна. Тому що за 2,5 роки (широкомасштабної війни — ред.) було завдано мінімальної шкоди російській території. Це були тільки безпілотники", — заявив один із наближених до кремля бізнесменів.

"Це провал всієї системи розвідки, і оскільки відповідальність за це несе путін, то зрозуміло, що це удар по путіну. Однак ситуацію все ще можна врятувати, якщо атака України буде відбита", — додає Марков.

російські експерти, з якими поспілкувалися журналісти, впевнені, що Україна планує використати нині контрольовані території як важіль на переговорах, а сама операція відтягує російські сили з інших напрямків.

Втім, за оцінкою російських воєнкорів, якщо підкріплення не дійдуть за кілька днів, "українські бригади встигнуть окопатися на укріплених позиціях".

Що сутєво ускладнить росіянам звільнення Курської області.

"Перевага на боці тих, хто обороняється. Я думаю, що їхній план полягає в тому, щоб захопити якомога більше території, і поки росія збирає свої резерви, вони будуть будувати укріплення.

Якщо вони діятимуть з такою ж швидкістю, з якою росія атакує на інших ділянках фронту, то на повернення Курської області може піти рік", — вважає Марков.

Наближений до московських дипломатів російський академік вважає, що операція у Курській області перетинає ще одну "червону лінію" кремля – у ній задіяна західна техніка.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зауважив, що змін у політиці використання західної зброї немає, адміністрація президента Байдена перебуває в контакті з Україною щодо операції в Курську, але поки утримуватиметься від коментарів.

"Успішна операція на російській землі — після більш ніж двох років бойових дій майже виключно на території України — мала психологічне значення для Києва, підвищивши бойовий дух українських військ і цивільного населення, показавши путіна і його армію немічними і неефективними", — підсумовується у матеріалі.

**Зауважимо, що офіційно українське військове та політичне керівництво операцію на Курщині не коментувало.

Джерело: https://t.me/znua_live/161482

Новости портала «Весь Харьков»