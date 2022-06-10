«Яндекс. Карты» перестали отображать границы стран: «изменились приоритеты»

"У россии нет границ - есть горизонты" (с)

Российский сервис «Яндекс. Карты» перестал отображать границы государств. Пользователи сети обратили на это внимание еще 4 июня, но компания разъяснила это изменение только сейчас.

Границы государств не отображаются как в веб-версии, так и в мобильном приложении карт. При этом, границы городов все еще четко обозначены полностью, есть и названия стран. Пользователи сети предположили, что это изменение связано с полномасштабным вторжением России в Украину и ее стремлением оккупировать территории нашей страны.

Вместе с тем, в пресс-службе компании российскому изданию «Код Дурова» объяснили, что дело в том, что «изменились приоритеты» и карты хотят сделать «физико-географическими».

«Яндекс Карты — это универсальный городской сервис, который помогает находить организации и места поблизости, выбирать общественный транспорт и строить автомобильные маршруты. Это основные сценарии у наших пользователей.

В ближайшее время на обзорных масштабах, на которых сервис не используется в своих основных сценариях, карта станет физико-географической. Акцент на ней будет сделан на природных объектах, а не на границах государств.

Наша задача — отображать мир вокруг. Поэтому на карте появятся горы, реки, линии полярных кругов и другие данные характерные для такого типа карт. Изменения будут появляться постепенно», - заявили представители сервиса.

Источник: zn.ua

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