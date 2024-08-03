Украинский национальный комитет Международного совета музеев (ICOM Ukraine) отреагировал на открытие в Севастополе нагромождения незаконных сооружений «Новый Херсонес»

(https://www.facebook.com/icom.ukraine/posts/pfbid0GKcBUHVcPwqMVaomg9Q86zs6T8Xrzru9fiPaTdAni9hHjKGmwyxNJVjQDNRccBZ5l)

Что сделали россияне?

В 2015 году путин посетил Херсонес и возжелал, чтобы «где-то рядом» было построено что-то типа аналоговнетного музея христианства. Курировать эту затею со временем стал «личный духовник» путина – Тихон (Шевкунов).

В 2019 году началась активная фаза возведения комплекса, которая в итоге привела к тому, что на 24 га территории, где культурный слой составляет 9 метров и содержит памятники за 2,5 тыс. лет непрерывной истории, впритык к заповеднику, развернули масштабную военную стройку.

Военную, потому что круглосуточно работало до 2 тыс. военных строителей, которыми руководил уже арестованный зам Шойгу Тимур Иванов. На пресс-конференции перед открытием Тихон яростно вступился за Иванова, превознёс его менеджерские таланты и публично понадеялся, что всё «разрешится благополучно».

Работы финансировала компания «Транснефть», которую возглавляет такой себе Николай Токарев. Это офицер КГБ СССР, бывший начальник путина в дрезденской резидентуре, который буквально отправлял Вовочку за пивом и опекал по службе. В общем – все свои.

В 2021 году на участок пустили археологов из Института истории материальной культуры РАН и Эрмитажа. Им было поручено в нереальные сроки провести нереальный объём работ. Незаконных, как и всё, что россияне делают в Крыму. Т.е., археологи и музейщики сознательно стали маскировкой для преступления.

Сейчас они пытаются спасти свою репутацию заявлениями, что было найдено более 6,5 млн предметов археологии, в т.ч. – 300 тыс. представляющих музейную ценность. Это ужасные цифры, указывающие на масштаб археологических памятников, которые были уничтожены из-за нависания военных строителей.

Особой пикантности добавляет то, что Херсонес – в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. И за то, что там сотворили россияне, ЮНЕСКО просто обязано подвергнуть их групповому остракизму. Но нет…

В итоге было возведено несколько объектов, среди которых «музей христианства» и «Музей Крыма и Новороссии». Цель всей это красоты одна-единственная: оправдать войну и военные преступления, уничтожить всё, что связано с Украиной, стереть идентичность. А это – признак акта геноцида.

ICOM Ukraine в очередной раз указал на тотальное глумление над профессиональной этикой со стороны российских музейщиков, особо подчеркнув опасность: россия превратила музеи и инструмент ведения войны. Это будет иметь трагические последствия для профессии по всему миру.

Содеянное должно иметь для соучастников преступления профессиональные и уголовные последствия.

Это то, что лежит на поверхности.

Но самое интересное, о чём роспропаганда хранит гробовое молчание: вся эта затея с «Новым Херсонесом» - не что иное, как позолоченный гвоздь в крышку гроба русских как нации.

путин утверждается в своей роли как главный палач русских.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/548

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