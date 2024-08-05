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Инфографика маршрутов Shahed-136 за июль
Основной целью в этом месяце стал Киев и Одесская область.
● Впервые за долгое время, в качестве пусковых точек, использовался аэ. Сеща. (31.07).
● 37% от всех пусков происходило с Курска, 33% с Приморско-Ахтарска, 19% с мыса Чауда, 10% с Сещи, 1% с Ейска.
● После прилёта по базе ПВО в районе Ейска 21.06, его, как пусковую точку, практически не используют; единственный раз это было 31.07, во время масштабной атаки БПЛА по Украине.
За июль было запущено около 427 ед. (+27%).
Джерело: https://t.me/ShrikeNews/16000