Иран представил свой первый квантовый компьютер... который оказался на Amazon платой для разработчиков за 700 евро

Даже логотипы и наклейки оригинала никто не прикрыл!

Несколько дней назад в Иране представили свой первый квантовый процессор... который оказался вовсе не квантовым процессором.

Контр-адмирал Хабибулла Саяри на мероприятии в Военно-морской академии имени Имама Хомейни показал некую плату с множеством разъёмов и крошечным радиатором. Презентовали это как первый иранский продукт с алгоритмом квантовой обработки и первый квантовый процессор для гражданского и военного использования. Это решение якобы должно позволить «противодействовать навигационному обману при обнаружении надводных судов с использованием квантовых алгоритмов.

И всё бы ничего, но уже одного вида платы достаточно, чтобы разбирающиеся в вопросе люди засомневались в том, что им говорят. В итоге оказалось, что контр-адмирал иранской армии держит в руках вовсе не квантовый ПК, а всего лишь плату для разработчиков Digilent ZedBoard Zynq-7000, которая предлагает двухъядерный процессор Arm с ядрами Cortex-A9 и 512 МБ памяти DDR3.

Собственно, на самой плате прекрасно видно логотип ZedBoard.

За матеріалами: ixbt.com

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