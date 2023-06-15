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Иран представил свой первый квантовый компьютер... который оказался на Amazon платой для разработчиков за 700 евро

Иран представил свой первый квантовый компьютер... который оказался на Amazon платой для разработчиков за 700 евро

Даже логотипы и наклейки оригинала никто не прикрыл!

Несколько дней назад в Иране представили свой первый квантовый процессор... который оказался вовсе не квантовым процессором.

Контр-адмирал Хабибулла Саяри на мероприятии в Военно-морской академии имени Имама Хомейни показал некую плату с множеством разъёмов и крошечным радиатором. Презентовали это как первый иранский продукт с алгоритмом квантовой обработки и первый квантовый процессор для гражданского и военного использования. Это решение якобы должно позволить «противодействовать навигационному обману при обнаружении надводных судов с использованием квантовых алгоритмов.

Иран представил свой первый квантовый компьютер... который оказался на Amazon платой для разработчиков за 700 евро

И всё бы ничего, но уже одного вида платы достаточно, чтобы разбирающиеся в вопросе люди засомневались в том, что им говорят. В итоге оказалось, что контр-адмирал иранской армии держит в руках вовсе не квантовый ПК, а всего лишь плату для разработчиков Digilent ZedBoard Zynq-7000, которая предлагает двухъядерный процессор Arm с ядрами Cortex-A9 и 512 МБ памяти DDR3.

Иран представил свой первый квантовый компьютер... который оказался на Amazon платой для разработчиков за 700 евро

Собственно, на самой плате прекрасно видно логотип ZedBoard.

За матеріалами: ixbt.com

Новости портала «Весь Харьков»

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