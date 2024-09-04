Иранские баллистические ракеты Dezful и вот это вот всё

Западные СМИ в очередной раз услужили, запустив волну о том, что россия скоро, возможно, получит иранские ракет Dezful…

Что тут сказать. Я уже два года слышу о том, что россия получит или получила уже баллистические ракеты от Ирана и два года отвечаю на эти вопросы, в большинстве случаев первым же вопросом на вопрос: “Где?”

Западные СМИ уже изрядно задолбали своими статейками уровня мухомора под пеньком, о том, что завтра, а возможно послезавтра, или через неделю, скорее всего, но получат мега-ракету. И так второй год подряд…

Но, всё же, в контексте всей этой волны отмечу, что такое Dezful.

Dezful это баллистическая ракета модернизация Zolfaghar, которая является дальнейшим развитием Fateh-110. А потому, намоню, что это за ракеты и даже более того, откуда они у Ирана вообще взялись.

Начнём с Fateh-110, которая, согласно данным в открытых источниках имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг.

Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 даёт нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в её нынешнем виде.

Дело в том, что разработка Zelzal-1 сдвинулась с мёртвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как Исламской Республике была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8.

Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности.

Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном.

Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км, а масса боевой части около 500 кг.

Но не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана.

Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 «Луна-М».

Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 «Луна-М» и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию. Но…

Но стоит вспомнить и про Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км.

Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.С учётом санкций, сложно сказать, кто будет предоставлять Ирану GPS услуги, если… Если только речь идёт не о ГЛОНАСС.

Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать.

Dezful это та же Zolfaghar, но с дальностью полёта до 1 тыс км и БЧ до 700 кг, хотя соответствие этих ТТХ – ещё тот вопрос.

Собственно, иранские ракеты это нечто среднее между ТРК «Точка-У» и ОТРК «Искандер», со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине больше ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями.

Но, всё же, давайте по факту, а не вот это вот всё.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22543

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