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Искусственный интеллект на службе террористической пропаганды

Искусственный интеллект на службе террористической пропаганды

Приближённые к террористической группировке "Хезболла" площадки сообщают о том, что в Ливане в плен были взяты 4 военнослужащих ЦАХАЛ

Понятное дело, война, пленные это регулярное явление в ходе активных боевых действий, особенно при отсутствии стабилизированной ЛБС, но только не в это случае.

"Хезболла" распространяет не фото, а изображение сгенерированное искусственным интеллектом. Причём довольно дешёвым, поскольку на изображении заметна проблема генерации пальцев рук. Как известно, пальцы рук для ИИ одна из самых больших проблем, в вопросах имитации.

Но, в "Хезболле" нашли выход из ситуации и заблюрили руки "пленным". Интересно, зачем блюрить руки? А вот именно потому, что там пальцы торчат, даже через блюр, так что режет глаза.

Так же заблюрили лица террористам "Хезболлы", хотя они так в балаклавах... Зачем? Затем, что ИИ криво прорисовывает скрытые лица.

Ну и главный момент, который террористы не заблюрили - диспропорция тел "пленных" ЦАХАЛ.

В общем, информационные технологии выходят на новый уровень в вопросах распространения пропаганды и информационной войны в целом. Думаю, в скором времени, нечто подобное мы будем видеть и от российских коллег "Хезболлы", особенно в рамках ИСПО направленных на деморализацию и хаотизацию общества.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22844

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