ISW, 1 июня

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-1-2023)

▪️РФ нанесла еще одну серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем 1 июня.

▪️1 июня подразделения Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона «Свобода России» (ЛСР) провели очередной рейд в Белгородской области.

▪️Реакция россиян на ограниченный рейд в Белгородской области свидетельствует о сохраняющейся повышенной тревоге в российском инфопространстве.

▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, северо-западнее Сватово и на линии Авдеевка-Донецк.

▪️Темп российских и украинских наступательных операций на бахмутском направлении остается низким.

▪️Госдума РФ отклонила законопроект, который предоставлял бы мобилизационные льготы кандидатам и докторам наук.

▪️Оккупационные власти объявили, что региональные выборы на оккупированных территориях пройдут 10 сентября.

▪️Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Украина расследует более 2900 преступлений против детей, совершенных российскими войсками.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17832

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