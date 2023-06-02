ISW, 1 июня
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-june-1-2023)
▪️РФ нанесла еще одну серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем 1 июня.
▪️1 июня подразделения Русского добровольческого корпуса (РДК) и Легиона «Свобода России» (ЛСР) провели очередной рейд в Белгородской области.
▪️Реакция россиян на ограниченный рейд в Белгородской области свидетельствует о сохраняющейся повышенной тревоге в российском инфопространстве.
▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска, северо-западнее Сватово и на линии Авдеевка-Донецк.
▪️Темп российских и украинских наступательных операций на бахмутском направлении остается низким.
▪️Госдума РФ отклонила законопроект, который предоставлял бы мобилизационные льготы кандидатам и докторам наук.
▪️Оккупационные власти объявили, что региональные выборы на оккупированных территориях пройдут 10 сентября.
▪️Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что Украина расследует более 2900 преступлений против детей, совершенных российскими войсками.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/17832