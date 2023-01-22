ISW, 21 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-21-2023)

▪️Оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной, несмотря на ее издержки.

▪️Пригожин начал серию информационных операций, направленных на то, чтобы представить себя героем-жертвой России в крестовом походе против мелкой и коррумпированной российской власти.

▪️Войска РФ провели небольшую разведку боем на северо-востоке Сумской области.

▪️Войска РФ продолжали ограниченные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции на линии Сватово-Кременная; атаковали возле Бахмута и ​​к западу от Донецка.

▪️Данные из открытых источников по состоянию на 21 января указывают на то, что заявления Рогова от 20 января о захвате крупной территории являются частью российской информационной операции.

▪️Жалобы блогеров указывают на то, что вооруженные силы РФ продолжают полагаться на сотовые телефоны и незащищенные гражданские технологии для выполнения основных военных функций, что является серьезным нарушением оперативной безопасности.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/10086

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