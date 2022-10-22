ISW, 21 октября

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-21)● Начался уход русских из западной части Херсонской обл.

● Путин создает условия для затяжной войны, а не для урегулирования путем переговоров или отступления.

● РФ, скорее всего, попытается взорвать плотину Каховской ГЭС, прикрывая свой отход из Херсона.

● Путин подписал указ о создании «координационного совета» при правительстве РФ.

● Бои шли к северо-востоку от Харькова вдоль границы, на линии Сватово-Кременная и к западу от Лисичанска.

● Войска РФ используют украинских гражданских лиц в качестве живого щита при переправе через Днепр.

● Власти РФ пытаются сохранить видимость устойчивой и надежной логистики на юге Украины.

● Разногласия между регионами, МО РФ, военкоматами и гражданским населением, вероятно, обострятся в ближайшие месяцы.

● Власти РФ не позволяют украинцам, находящимся в России, покинуть страну.

● Оккупанты продолжили насильственное выселение мирных жителей с западного берега Днепра под видом «эвакуации».

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/4788

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