ISW, 21 октября
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-october-21)● Начался уход русских из западной части Херсонской обл.
● Путин создает условия для затяжной войны, а не для урегулирования путем переговоров или отступления.
● РФ, скорее всего, попытается взорвать плотину Каховской ГЭС, прикрывая свой отход из Херсона.
● Путин подписал указ о создании «координационного совета» при правительстве РФ.
● Бои шли к северо-востоку от Харькова вдоль границы, на линии Сватово-Кременная и к западу от Лисичанска.
● Войска РФ используют украинских гражданских лиц в качестве живого щита при переправе через Днепр.
● Власти РФ пытаются сохранить видимость устойчивой и надежной логистики на юге Украины.
● Разногласия между регионами, МО РФ, военкоматами и гражданским населением, вероятно, обострятся в ближайшие месяцы.
● Власти РФ не позволяют украинцам, находящимся в России, покинуть страну.
● Оккупанты продолжили насильственное выселение мирных жителей с западного берега Днепра под видом «эвакуации».
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/4788