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ISW, 22 декабря

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-22)

● Путин отказывается относиться к Зеленскому как к равноправному и суверенному партнеру, указывая этим на то, что он не заинтересован в серьезных переговорах с Украиной.

● Риторика Путина – часть информационной операции, которая отрицает легитимность Украины как суверенного государства.

● Путин расширил информационную операцию, направленную на сокращение помощи Запада Украине.

● Путин продолжает снимать с себя ответственность за ведение затяжной войны в Украине.

● Начальник Генштаба РФ Герасимов пытался возродить версию о том, что Кремль вторгся в Украину, чтобы предотвратить украинское нападение на Донбасс и Крым.

● Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с представителями РФ о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

● Войска РФ атаковали на линии Кременная-Сватово, а ВСУ наступали в районе Кременной.

● Войска РФ наступали в районе Бахмута и Авдеевки.

● РФ усиливают меры безопасности в Херсонской области и Крыму.

#война #аналитика #ISW

ISW, 22 декабря

ISW, 22 декабря

ISW, 22 декабря

ISW, 22 декабря

Джерело: https://t.me/infosprotyv/8369

Новости портала «Весь Харьков»

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