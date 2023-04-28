Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:04
Просмотров: 88

ISW, 27 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-27-2023)

● Российское командование, похоже, проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с формированием сил, снабжением и обеспечением.

● Западные официальные лица выразили уверенность в способности Украины провести успешное контрнаступление.

● Силы РФ используют новую тактику, чтобы затруднить украинской ПВО обнаружение ракет.

● Кадыров, похоже, начал новую кампанию по привлечению внимания.

● 27 апреля в Нью-Дели (Индия) министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу и министром обороны Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

● Войска РФ оборонялись на купянском направлении, атаковали в районе Кременной и на линии Авдеевка-Донецк.

● РФ не добилась каких-либо подтвержденных успехов в районе Бахмута, но может туда перебрасывать дополнительные резервы.

● 26-27 апреля украинские партизаны провели три отдельные атаки на оккупированных территориях.

#война #аналитика #ISW

ISW, 27 апреля

ISW, 27 апреля

ISW, 27 апреля

ISW, 27 апреля

ISW, 27 апреля

ISW, 27 апреля

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15716

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Как люди попадали в ГУЛАГ (ВІДЕО)
Сегодня 09:30    3
Шествие «Бессмертный полк» могут рассекретить масштабы потерь
Сегодня 09:07    48
Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала ордер на арест Путина
Сегодня 08:56    59
Харківщина. 28 квітня
Сегодня 08:54    62
Очередная кринжатина от очередного западного издания WashingtonPost
Сегодня 08:46    83
ВАКС звільнив від відповідальності депутатку Шол через закінчення строків
Сегодня 08:35    71
Британский историк Кристиан Гошен подсчитал, сколько топовых нацистов покончили с собой
Сегодня 08:24    104
Гугл карти оновили руїни Маріуполя
Сегодня 08:14    91
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 28 квітня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:11    77
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04.23 орієнтовно
Сегодня 08:08    86
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 