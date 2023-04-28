ISW, 27 апреля

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-27-2023)

● Российское командование, похоже, проводит перестановки в руководстве органов управления, связанных с формированием сил, снабжением и обеспечением.

● Западные официальные лица выразили уверенность в способности Украины провести успешное контрнаступление.

● Силы РФ используют новую тактику, чтобы затруднить украинской ПВО обнаружение ракет.

● Кадыров, похоже, начал новую кампанию по привлечению внимания.

● 27 апреля в Нью-Дели (Индия) министр обороны Беларуси Виктор Хренин встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу и министром обороны Ирана Мохаммадом Резой Аштиани.

● Войска РФ оборонялись на купянском направлении, атаковали в районе Кременной и на линии Авдеевка-Донецк.

● РФ не добилась каких-либо подтвержденных успехов в районе Бахмута, но может туда перебрасывать дополнительные резервы.

● 26-27 апреля украинские партизаны провели три отдельные атаки на оккупированных территориях.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/15716

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