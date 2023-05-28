ISW, 27 мая

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-27-2023)

▪️«Вагнер», похоже, отходит из Бахмута.

▪️Командование РФ может перебрасывать силы «ДНР» для разгрузки «Вагнера» в Бахмуте.

▪️Переброска подразделений «ДНР» в Бахмут может снизить темпы наступления на линии Авдеевка-Донецк.

▪️Военное командование РФ, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями.

▪️Гиркин обвинил Пригожина в планировании государственного переворота.

▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и южнее Кременной, на линии Авдеевка — Донецк.

▪️ВСУ продолжали наносить удары по узлам тылового обеспечения на юге Запорожской области.

▪️ГУР Украины предупредило, что российские силы готовятся к крупномасштабным провокациям с целью создания радиологической опасности на ЗАЭС.

▪️Минюст РФ зарегистрировал «Совет матерей жен» в качестве иностранного агента, что, вероятно, поможет обуздать сопротивление текущим и будущим усилиям РФ по мобилизации.

▪️РФ наращивают усилия, чтобы изобразить себя надежным опекуном украинских детей.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/17504

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