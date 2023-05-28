ISW, 27 мая
(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-may-27-2023)
▪️«Вагнер», похоже, отходит из Бахмута.
▪️Командование РФ может перебрасывать силы «ДНР» для разгрузки «Вагнера» в Бахмуте.
▪️Переброска подразделений «ДНР» в Бахмут может снизить темпы наступления на линии Авдеевка-Донецк.
▪️Военное командование РФ, похоже, усиливает фланги Бахмута регулярными формированиями.
▪️Гиркин обвинил Пригожина в планировании государственного переворота.
▪️Войска РФ атаковали северо-восточнее Купянска и южнее Кременной, на линии Авдеевка — Донецк.
▪️ВСУ продолжали наносить удары по узлам тылового обеспечения на юге Запорожской области.
▪️ГУР Украины предупредило, что российские силы готовятся к крупномасштабным провокациям с целью создания радиологической опасности на ЗАЭС.
▪️Минюст РФ зарегистрировал «Совет матерей жен» в качестве иностранного агента, что, вероятно, поможет обуздать сопротивление текущим и будущим усилиям РФ по мобилизации.
▪️РФ наращивают усилия, чтобы изобразить себя надежным опекуном украинских детей.
#война #аналитика #ISW
Джерело: https://t.me/infosprotyv/17504