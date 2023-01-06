Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:12
Просмотров: 56

ISW, 5 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-5-2023)

● Заявление Путина о том, что российские войска будут соблюдать 36-часовое прекращение огня в связи с празднованием русского православного Рождества, вероятно, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

● То, что Путин формулирует прекращение огня на религиозной почве, подкрепляет еще одну российскую информационную операцию, которая ложно изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры.

● Путин не изменил своих основных максималистских целей в Украине.

● Силы РФ атаковали, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная; ВСУ наступали в этом районе.

● ВСУ успешно контратаковали, в то время как войска РФ наступали вокруг Бахмута и к западу от Донецка.

● Мобилизованные по-прежнему составляют большую часть потерь РФ в Украине.

#война #аналитика #ISW

ISW, 5 января

ISW, 5 января

ISW, 5 января

ISW, 5 января

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9198

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина. 6 грудня
Сегодня 08:29    25
російські приватні військові компанії рекрутують політичних в’язнів із чечні
Сегодня 08:25    41
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.23 орієнтовно
Сегодня 08:22    37
Харківська_область: оперативна інформація станом на 07:00 06 січня 2023 року від ДСНС
Сегодня 08:20    39
Донесли віряни — у Мінську затримали священника, який молився за захисників України
Сегодня 08:15    56
З початку війни СБУ ідентифікувала понад 6 тис. організаторів псевдореферендумів в окупованих районах України (ВІДЕО)
Сегодня 08:04    52
Справи біженців. Огляд
Сегодня 07:54    78
Україна протестує проти виступу росіян на Australian Open
Сегодня 07:50    75
“Кисуль, это всего лишь хохлы, кисуль, это всего лишь отребье, это всего лишь пыль блин” - перехоплення ГУР
Сегодня 07:45    89
На Одещині викрито митника, який вимагав хабарі за ввезення генераторів
Сегодня 07:36    77
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 