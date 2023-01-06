ISW, 5 января

(https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-5-2023)

● Заявление Путина о том, что российские войска будут соблюдать 36-часовое прекращение огня в связи с празднованием русского православного Рождества, вероятно, является информационной операцией, направленной на то, чтобы нанести ущерб репутации Украины.

● То, что Путин формулирует прекращение огня на религиозной почве, подкрепляет еще одну российскую информационную операцию, которая ложно изображает Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как истинного защитника христианской веры.

● Путин не изменил своих основных максималистских целей в Украине.

● Силы РФ атаковали, чтобы восстановить утраченные позиции вдоль линии Сватово-Кременная; ВСУ наступали в этом районе.

● ВСУ успешно контратаковали, в то время как войска РФ наступали вокруг Бахмута и к западу от Донецка.

● Мобилизованные по-прежнему составляют большую часть потерь РФ в Украине.

#война #аналитика #ISW

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9198

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