ISW: рф концентрує сили біля Сумщини, щоб розтягнути фронт
рф зосереджує обмежені, погано укомплектовані та незгуртовані сили на Сумському напрямку, втім навіть це може досягти бажаного для неї ефекту відтягування та закріплення українських військ на кордоні, вважають у Інституті вивчення війни.
Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко не виключив наступу армії рф на Сумщині.
"Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку", - зазначив він в ефірі "Радіо Свобода" у вівторок.
Джерело: https://t.me/dw_ukraina/23437