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ISW: Росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні

ISW: Росія могла сформувати нову армію для розгортання в Україні

Військові аналітики зазначили, що речник Оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Повх заявив, що російські військові мають намір перекинути на харківський напрямок частини "9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії".

Повх заявив, що російські війська перекинули на харківський напрямок російські підрозділи з Херсонської області та з інших напрямків.

У ISW зазначили, що російські військові, можливо, підпорядкували 9-ту мотострілецьку бригаду відродженій, можливо, ще з часів Другої світової війни, "51-ій армії"

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/46955

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