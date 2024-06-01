Итого. Вот и лето

1.Тяжелейшие месяцы пройдены. Результат – боротьба триває.

Точно могло быть намного хуже.

В данный момент ситуацию нельзя описать какими-то одними красками. Максимальный контраст.

Даже минувшие сутки. Очередной варварский удар по жилому дому – но при этом есть результаты в Краснодарском крае. Причём – украинской ракетой.

Также есть, хоть и половинчатое, но разрешение вести активную оборону западным оружием на российской территории. Это результат совместных усилий всех, кто обращал внимание на проблему с фокусом на Харьков.

Пока всё идёт в рамках описанного 2 месяца назад.

Освежим.

2. Что меняется?

Во-первых, разблокирован поток американской помощи. Прошло чуть больше месяца, результаты уже потихоньку видны на фронте. Насыщение будет происходить ещё несколько недель, после чего наступит некое плато. На земле станет чуть легче.

Во-вторых, наши войска системно выносят дальнобойное российское ПВО. Пусковые и радары, обслуживающие С-300/С400. Что не только должно облегчить задачу нанесения ударов по российским военным объектам. Это ещё и элемент подготовки к появлению Ф-16. Что означает чуть больше возможностей отогнать российскую тактическую авиацию с КАБами/УМПБ.

Вероятно, первые машины могут появиться в течение месяца, но эффект будет заметен в начале осени. Т.е., ещё три месяца террора КАБами – это реальная перспектива.

В-третьих, после разрешения ограниченно применять западное оружие по российской территории (ещё посмотрим, как это будет реализовано, нет ли каких-то подводных камней) появился концептуальный нюанс. Начиная шевеления в районе границы, Путин прикрывался идеей «санитарной зоны» для защиты Белгорода и других приграничных территорий. Прошло три недели боев. Результат прямо противоположный замыслам Кремля – возникли предпосылки для создания «санитарной зоны» на порядка 50 км вглубь РФ (куда достаёт хаймарс). Раньше мы этого достичь не могли, а теперь потенциально можем. Это наглядный пример метафоры «отрицательный рост», которую так любят в России.

В-четвёртых. Даже возможность ограниченного применения тех же хаймарсов по территории РФ влияет на общую картину. Как указывалось ранее, враг приближается к моменту, когда придётся выбирать направление основного удара в рамках летне-осенней кампании. Сейчас наиболее очевидный вариант – это Донецкая область. Однако по мере увеличения числа дальнобойных средств в распоряжении украинской армии росла мотивация перенести акцент на Харьков. Теперь эта мотивация уравновешена. Шансы на успех гипотетического «наступления на Харьков» (охват с запада и т.д.) снижаются. Как следствие – снижается его вероятность в принципе. Над чем, собственно, и надо работать всеми силами.

Что важно отметить. Гражданские харьковчане, отказавшись сваливаться в панику, разрушили планы российского командования. Наши войска нанесли врагу большие потери в приграничной зоне и сорвали планы одновременных шевелений в Сумской области. Россияне накапливают там группировку, но своего рода фальстарт в Харьковской области заставит корректировать планы. Для продолжения давления россияне будут вынуждены задействовать дополнительные силы с других участков фронта.

Что дальше? Повторюсь – неуспехи на фронте будут провоцировать террор россиян против гражданского населения в Ха. Ещё месяца три (берём умеренно-худший прогноз) будут очень ограниченные возможности что-то с этим сделать. Так что всем стоит ещё раз объективно оценить риски. На сейчас горожане в массе справляются безупречно. Однако практически при каждом ударе среди жертв и пострадавших дети…

В целом. Что такое лето? Это время постепенного роста наших военных возможностей на фоне стремительного выпадения Украины из поля зрения широкой аудитории и политических элит везде.

Израильско-палестинская повестка вытесняет наши проблемы. На фоне операции в Газе гибель людей от российского удара по «Эпицентру» оказалась практически незамеченной. Пропалестинские группы в США и Европе позволяют себе такое, от чего симпатики Украины и украинские беженцы бесконечно далеки. Наши не создают проблем.

Скоро начнётся футбол. С переходом на Олимпиаду, а потом – в глобальный отпуск до сентября.

Поскольку сдаваться мы не собираемся от слова совсем, а для перелома на фронте помощи недостаточно, объективно есть предпосылки к понижению статуса «украинской темы», которая превращается в токсичную рутину.

Естественно, Украина на разных уровнях с этим борется, но тенденция такая.

Сознательно не трогал «переговоры», «перемирие» и т.д. В сети есть версии на любой вкус, каждый может выбрать понравившуюся. Я бы обратил внимание на другое.

Примерно с середины июля и до сентября в плане внешнего внимания глобально мы будем предоставлены сами себе. При этом есть некоторые предпосылки к улучшению ситуации на фронте. Опыт показывает: для нас – это идеальные условия, чтобы самостоятельно всё испортить и подойти к новым вызовам в разобранном виде.

Вот не надо.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/470

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