Жертви масованої терористичної атаки рашистів

Україна легко відбулась після сьогоднішньої масованої атаки. Кричних пошкоджень немає, енергетики полагодять усе упродовж двох-трьох днів.

член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк ("Слуга народу").

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● Одеська область. Загинуло двоє людей, 17-річний підліток отримав поранення.

● Дніпропетровська область. В Нікополі загинули двоє залізничників, п'ятеро дістали поранення.

● Львівська область. Загинула 66-річна жінка, яка на момент атаки перебувала в автомобілі. Ще двоє людей отримали поранення.

● Миколаївська область. Загинули дві жінки, 14-річна дівчина і ще троє людей зазнали поранень.

● Київська область. Зазнала травм голови 45-річна жінка.

● Запорізька область. Двоє цивільних людей отримали поранення, 59-річний чоловік у лікарні, 18-річний хлопець після огляду лікарів відмовився від госпіталізації.

● Вінницька область. У тяжкому стані до лікарні доправили одного постраждалого.

Фото: Сльози жителів Одеської області, які пережили терор рашистів

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/64043

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