Жителі Курської області та строковики «зливають» координати кадирівців — InformNapalm

З початку операції в Курській області РФ OSINT-спільнота InformNapalm отримує від місцевих жителів координати розташування кадирівців. Про це повідомляє InformNapalm в неділю, 11 серпня, у Telegram.

Зазначається, що за останні чотири доби спільнота отримала від місцевих жителів Курської області 98 повідомлень про місцеперебування кадирівців. З трьох та більше джерел вдалось підтвердити розташування 27 бойовиків, зазначається в повідомленні.

InformNapalm повідомляє, що також отримали повідомлення від російського строковика, який допоміг виявити п’ять бойовиків з підрозділу Ахмат-Росія. В обмін на це він попросив посприяти в здачі в полон Силам оборони України, щоб залишитись живим, сказано в повідомленні.

Джерело: nv.ua

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