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Жодних угод про "обмін" дітьми не було і не може бути!

Жодних угод про обмін дітьми не було і не може бути!

В одному з іноземних медіа поширилася інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та росією про обмін дітьми. Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів.

Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що ми надзвичайно вдячні. Водночас, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в росію, якщо вони перебувають на нашій території.

Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?

Тому ще раз підкреслюю, ця інформація не відповідає дійсності. Прошу українських та міжнародних журналістів не поширювати чергову російську пропаганду та звертатися до офіційних джерел!

Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/6844

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