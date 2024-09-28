Жодних угод про "обмін" дітьми не було і не може бути!
В одному з іноземних медіа поширилася інформація, що Катар нібито оголосив про угоду з Україною та росією про обмін дітьми. Насправді жодної угоди ніхто не укладав. Це виглядає, як відверте просування російських наративів.
Катар виступає посередником саме у поверненні незаконно депортованих та примусово переміщених українських дітей, за що ми надзвичайно вдячні. Водночас, Україна не викрадала і не утримує російських дітей на своїй території, не перешкоджає в їх поверненні в росію, якщо вони перебувають на нашій території.
Міжнародне гуманітарне право не передбачає такого процесу як обмін дітьми. До якого цинізму треба дійти, щоб запропонувати подібний механізм повернення українських дітей з депортації?
Тому ще раз підкреслюю, ця інформація не відповідає дійсності. Прошу українських та міжнародних журналістів не поширювати чергову російську пропаганду та звертатися до офіційних джерел!
Джерело: https://t.me/dmytro_lubinetzs/6844