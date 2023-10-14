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Журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл під час зйомок у Лівані, одна людина загинула, троє поранені

Журналісти Reuters і Al Jazeera потрапили під обстріл під час зйомок у Лівані, одна людина загинула, троє поранені

Снаряд поцілив в авто. Оператор Іссам Абдулла загинув, журналісти Кармен Джохдар і Еллі Брахайя дістали поранення.

Арабські ЗМІ звинувачують у смерті оператора ізраїльську армію, яка завдавала ударів по півдню Лівану у відповідь на атаки терористичного руху "Хезболла".

Ізраїльські медіа стверджують, що журналісти постраждали, коли терористи завдавали ударів по ізраїльських прикордонних постах.

Джерело: https://t.me/znua_live/116788

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