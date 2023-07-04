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Кажуть, голова Китаю заявив, що підтримає рф у разі загрози Третьої світової війни. Це – неправда

Кажуть, голова Китаю заявив, що підтримає рф у разі загрози Третьої світової війни. Це – неправда

Брехня: голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що якщо «побачить загрозу Третьої світової війни, то допоможе рф». «А поки розслабтеся та спостерігайте, як росія сама перемагає понад 50 країн світу», – додав він. Такі цитати поширюють користувачі соцмереж.

Правда: ця цитата – вигадана. Авторитетні ЗМІ не писали про подібні заяви китайського лідера, що стосуються росії та Третьої світової війни.

У березні 2023 року Сі Цзіньпін відвідував москву, але й тоді ніяких заяв про підтримку росії в разі Третьої світової він не робив.

Джерело: https://t.me/spravdi/31074

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