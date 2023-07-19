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Кажуть, що 47% одеситів – проти вступу України до НАТО. Це – неправда

Кажуть, що 47% одеситів – проти вступу України до НАТО. Це – неправда

Брехня: соціологічне опитування, проведене Міжнародним республіканським інститутом (США), показує, що 47% мешканців Одеси виступили проти вступи України до НАТО. Таку інформацію поширюють кремлівські ЗМІ.

Правда: у соцопитуванні, на яке посилаються пропагандисти, йдеться про те, що 53% одеситів – за вступ до НАТО. Втім це не означає, що 47% – проти.

У дослідженні йдеться про те, що лише 18% із цих 47% виступають проти вступу до Альянсу. Ще 21% респондентів відповіли, що вони б не голосували зовсім, якби зараз проходив референдум щодо цього питання.

А 8% не змогли відповісти або ж не захотіли відповідати на це запитання.

Джерело: https://t.me/spravdi/31620

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