Брехня: запроваджені щодо росії економічні санкції не вплинули на рф, але знищили економіку України. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на журналіста Red Pilled TV Морріса.

Правда: ексведучий Fox News Морріс, на якого посилаються росіяни, неодноразово поширював кремлівські фейки та продовжує робити це й зараз, зазначили журналісти StopFake.

Його заяви про те, що антиросійські санкції не спричинили жодного негативного впливу на рф та зруйнували економіку України – чергова дезінформація.

У Раді ЄС та Держдепі США вважають, що санкції та експортний контроль мають «серйозні і довгострокові наслідки для російської оборонно-промислової бази».

ВВП росії у 2022 році скроротився на 2,1%, там прогнозують скорочення економіки рф і 2023 року. Санкції щодо імпорту нафти також призвели до обмеження доходів рф.

Обмеження підірвали здатність російської військової промисловості виробляти та накопичувати зброю для заміни тієї, яку було знищено під час війни. Про це свідчить серйозний брак постачання для російських військ в Україні, який спонукав рф звернутися за припасами та обладнанням до менш технологічно розвинених країн – Ірану та Північної Кореї.

Щодо України, то різке падіння ВВП пов’язане зовсім не з антиросійськими санкціями, а з російським повномасштабним вторгненням.

Джерело: https://t.me/spravdi/29830

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