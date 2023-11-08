С апреля русские изменили тактику в отношении Италии, но не изменили цель: фактически, они продолжают наносить по ней удары с помощью гибридных боевых действий. Когда в Украине началась война, путин дал указание российским "дипломатам", находящимся в Риме, использовать агрессивные методы противодействия решениям итальянского правительства, вставшего на сторону Киева. За полтора года рюцке посол Сергей Разов выступил с такими провокационными инициативами, что Фарнезина (Фарнезина — так называется здание в Риме, в котором находится Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Италии) вызывала его несколько раз.

Некоторые и самые "яркие" выходки рюцке посла Разова, вы можете сами оценить:

- он разослал электронные письма с угрозами депутатам, которые собирались голосовать по вопросу о помощи украинцам (не только военная помощь для армии, но и помощь беженцам в Италии. Проще говоря, пытался руководить, куда Италия должна тратить деньги Италии);

- он звонил бывшим премьер-министрам и убеждал их, что война была начата "террористом Владимиром Зеленским";

- он оплачивал билеты на самолёт политическим лидерам, которые, по его мнению, должны были донести "нужную" информацию в определённые уши. Такие себе "маловероятные посредники", которых быстро не заподозрят в работе на рф;

- он всячески поддерживал и был абсолютной "няшечкой" для сторон, которые не желали поддерживать военную помощь Украине;

- он писал заявления на итальянских журналистов, которые писали (и продолжают писать) правду и о войне в Украине, и о том, что такое россия, и о российском шпионаже в Европе, и о самом путине;

- он также выступил с сибиллинскими предупреждениями в адрес тех, кто в Италии "кусает руку тех, кто им помог". Тоесть, продолжал использовать методичку, про "россия всех спасла в Италии от коронавируса" (то, как российские шпионы мыли унитазы в домах престарелых в Италии и как рф отправила несколько самолётов отборного и ни на что не придатного хлама, мы тоже не забыли).

Через полтора года, так ничего и не добившись, кремль решил заменить Разова. Причём смена посла совпала со сменой метода. С апреля на вилле "Абамелек" (там расположена резиденция посла бешеного заболотья в Италии), находится Алексей Парамонов, который ведёт себя гораздо менее заметно, чем его коллега. Однако именно он в начале полномасштабного вторжения террористической федерации/россии в Украину назвал Италию "одной из враждебных стран", пытался даже угрожать объявив о "необратимых последствиях", если она присоединится к санкциям против мааааацквы. При этом он также не побрезговал упомянул о том, что россия оказала "значительную помощь" итальянцам во время "Ковида" "по договоренности между нашим президентом и вашим премьером", которым в то время был Джузеппе Конте (Парамонов забыл уточнить, что Конте до сих разгребает обвинения спецслужб Италии в том, что вместо помощи он впустил шпионов в страну). Однако с апреля Парамонов отметился лишь однообразным заявлением, в котором уныло проблеял, что отношения между двумя странами "переживают драматический момент".

Но "это лишь видимость", - считает Энрико Борги: "Русские исчезли с радаров, потому что решили уйти в подполье. Однако они продолжают поддерживать работу по дезинформации в Италии, подпитываемые, возможно, постоянным притоком денег из-за рубежа". Борги, являющийся членом Copasir (Парламентский комитет безопасности Итальянской Республики. Орган, осуществляющий парламентский контроль над работой итальянских спецслужб), прямо ссылается на "оборот наличных денег", которые перемещает российское посольство в Риме. Это ежедневный факт, о котором два года назад сообщила разведке Uif (финансовая разведка Италии), подразделение Bankitalia по борьбе с отмыванием денег: "Они молчаливы, но не менее активны. И любая возможность служит их нарративу. К сожалению, премьер, совершив ряд серьёзных ошибок, оказалась в одной из таких "инициатив", доверенных карманным "пранкерам", - сказал Борги.

Как пишут итальянские СМИ: "С другой стороны, о связи "пранкеров" с кремлём можно судить по выступлению представителя мид рф Захаровой, которая "категорически опровергла" вмешательство и интерес спецслужб маааацквы в телефонном разговоре "пранкеров" с Джорджией Мелони: "Это не кампания по дезинформации. На самом деле это нечто большее". По словам авторитетного итальянского министра, "целью русских было ослабить наши отношения с союзниками и с Украиной". И запустить противоречия внутри западного мира. Не случайно фраза об "усталости" европейцев от войны в Украине, произнесенная премьером в беседе с фальшивым лидером Африканского союза, была с большой помпой использована российской пропагандой".

Но, прицепившись именно к словам Мелони о том, что "...европейцы устали...", представители стада дебилов, коими являются роспропагандисты, опять оьоадалист. Джорджа Мелони неоднократно использовал эти соова. Совсем недавно на Европейском совете во время обсуждения Многолетних финансовых рамок Союза, где Германия и "экономные страны" требовали заложить в бюджет только взносы для Украины. Итальянская премьер выступила против этого, заявив, что инвестиции в инновации также должны финансироваться. Когда у Джорджии спросили причину такого решения, она открыто сказала: "Потому что, в европейском общественном мнении существует явная усталость от кризиса. И если бы мы не поддержали также наши экономики, то вызвали бы эффект бумеранга, который ослабил бы, а не усилил украинское дело", - конец цитаты. Но россияне, на то и россияне, что саммиты им не интересны, куда познавательнее "пранкеры".

Роспропагандисты также не заметили, что этот же тезис был высказан министром обороны Италии Гвидо Крозетто на конфиденциальной встрече с итальянским журналистом издания "Il Corriere della Sera": "россияне пользуются усталостью граждан, благодаря которой легко внушить дезинформацию. Им удалось распространить сказку о том, что в экономическом кризисе виновата Украина, а не путин, развязавший войну. И уже несколько недель - по данным разведки - они планируют "дезинформацию" в пользу ХАМАС".

россияне, продолжайте закапываться дальше. Вы близки к успеху.

Джерело: https://t.me/gistapapapa/82438

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