«Как только Скабеева и ещё кто-то наговорит всяких хороших новостей, мы поедем действительность подгонять под их правду» — перехват ИС

По информации ИС, в телефонном разговоре военнослужащий рф Е., командир взвода эвакуации отряда Шторм, пребывающий во временно оккупированной Луганской области, сообщил, что приехали в тыл для восполнения потерь личного состава. Но скоро поедут в Авдеевку или Купянск, это вопрос нескольких дней. На вопрос за счет кого восполняют потери личного состава, ответил, что за счет патриотизма и жадности. Едут добровольцы-патриоты и люди, которые просто хотят заработать, и тех, и других хватает. Качество новоприбывших низкое — ему привезли 200 человек, а к выполнению задач готовы только 30 из них. Объяснил это тем, что опытные бойцы заканчиваются.

Как только укомплектуют все роты, то сразу уедут на передовую — «Как только Скабеева и ещё кто-то наговорит всяких хороших новостей, мы поедем действительность подгонять под их правду».

Джерело: https://t.me/c/1226880919/34690

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