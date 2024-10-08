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Кіберфахівці ГУР МО спільно з іншими хакерами зламали російську систему "Правосудие" — джерела

Кіберфахівці ГУР МО спільно з іншими хакерами зламали російську систему Правосудие — джерела

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони спільно з активістами групи ВО Team 7 жовтня зламали російську державну автоматизовану систему "Правосудие". Завдяки цьому сервісу відбувається електронний документообіг у всіх судах росії. Зокрема через систему подають судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань та отримують консультації щодо судових справ.

Про це Суспільному повідомили джерела в українських спецслужбах.

За словами співрозмовників, кібератака паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

"Внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів та внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів та перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу", — розповіли вони.

За інформацією джерел у воєнній розвідці, кіберудар став можливим через низьку кваліфікацію російських фахівців з кібербезпеки, а також через "дірки" в "розпіарених" російських системах кібербезпеки від "Лабораторї Касперського", Positive Technologies та АТ "ИВК".

2 жовтня стало відомо, що кіберфахівці ГУР здійснили кібератаку на російські ресурси. Цього разу — проти "Альфа-банку", банку "Открытие" й оператора "Ростелеком".

В період з 23 по 26 вересня в результаті операції кіберфахівців Головного управління розвідки атак зазнали понад 800 серверів в різних регіонах росії.

Джерело: suspilne.media

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