Кіберфахівці ГУР МОУ спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора росії — ГУР

"Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області рф — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена", — заявили у ГУР.

Без інтернету та послуг зв'язку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.

"Серед них — "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".

Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями.

Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб", — наголосили в ГУР.

Джерело: https://t.me/znua_live/162476

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