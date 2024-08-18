Кіберфахівці ГУР МОУ спільно з хакерською групою "ВО Team" паралізували роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю держави-агресора росії — ГУР
"Внаслідок успішної атаки на єдиного провайдера у місті снєжинск чєлябінської області рф — компанію "Вега" — виведено з ладу його 1173 комутатори та 10 серверів. Інформація на серверах "Веги" — знищена", — заявили у ГУР.
Без інтернету та послуг зв'язку майже тиждень залишається низка стратегічних підприємств міста.
"Серед них — "ВНИИТФ" (Всеросійський науково-дослідний інститут технічної фізики). Це російське підприємство-розробник ядерних боєприпасів, яке було підключене лише до провайдера "Вега".
Вдала атака у кіберпросторі агресора дозволила отримати персональні дані працівників та масив інших документів вказаного заводу, який перебуває під санкціями.
Здобута інформація, зокрема, дозволяє встановити механізми обходу санкцій та причетних до цього осіб", — наголосили в ГУР.
Джерело: https://t.me/znua_live/162476