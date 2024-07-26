Кіберфахівці виявили новий шкідливий софт FrostyGoop, який атакував інфраструктуру України

Цей штам у квітні 2024 року виявила фірма промислової кібербезпеки Dragos. Фахівці припускають, що FrostyGoop використовувався у січні під час атаки росії на інфраструктуру «Львівтеплоенерго».

Тоді близько 600 домогосподарств залишилися без опалення – FrostyGoop є одним із небагатьох штамів, що може взаємодіяти з промисловими системами керування та мати вплив на апаратне забезпечення, що використовується підприємствами, йдеться (https://therecord.media/frostygoop-malware-ukraine-heat) у матеріалі The Record.

- Не виключено, що до розробки шкідливої програми причетна росія, що атакує українські енергетичні об’єкти ракетами та з допомогою кібернетичних нападів, – зазначено у матеріалі.

Дослідники додають, що це шкідливе програмне забезпечення скомпільоване для систем Windows і не виявлено виробниками антивірусів.

Джерело: https://t.me/spravdi/40365

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