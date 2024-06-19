Керівництво РПЦ вже давно перетворилося на знаряддя розпалювання ненависті і виправдання загарбницької війни проти України, – заява Державної служби України з етнополітики та свободи совісті

За даними ДЕСС, керівництво РЦП отримало завдання спробувати переконати світову релігійну громадськість у тому, що це не рф чинить криваві злочини проти свободи совісті, а Україна нібито порушує міжнародні принципи у сфері релігійної свободи.

У зв’язку із цим ДЕСС нагадує, що Україна упродовж своєї незалежності була домом релігійної свободи, в якому співіснують і користуються рівними правами вірні всіх релігійних традицій.

Тим часом російські війська повністю знищили або пошкодили щонайменше 630 храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей.

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті закликає церковних ієрархів та релігійних лідерів піднести свій голос проти неправедності, яку чинить російська церква.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/132884

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