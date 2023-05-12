Кинжал оказался ещё более примитивным, чем можно было подумать...

Как известно, вчера в мельчайших подробностях была продемонстрирована так называемая гиперзвуковая ракета Х-47М2 "Кинжал", сбитая ЗРК Patriot. В ответ сразу же стала работать российская пропаганда.

Так, российские пропагандисты и "эксперты" стали массово распространят фейк о том, что украинцы на самом деле сбили никакой не "Кинжал", а банальную бетонобойную авиационную бомбу БЕТАБ-500ШП, которую по "тупости" приняли за "Кинжал".

В общем, никто "Кинжал" не сбивал, расходимся!

На самом деле - нет.

Конечно, то, что было продемонстрировано и вправду очень похоже на БЕТАБ-500ШП, но таким пропагандистским финтом российские фейкеры только оказали медвежью услугу "Кинжалу", подтвердив то, что в качестве боевой части не имеющая аналогов в мире гиперзвуковая ракета использует...

Использует концепцию "проникающего типа" идентичную старой советской бетонобойной бомбе, обёрнутой в красивую обёртку обтекателя! Разумеется, в контексте данного факта ни о какой близости "Кинжала" к гиперзвуковой ракете и речи идти не может, ведь от гиперзвукового оружия у него только скорость.

Кстати, осенью 2022 года в Ставрополье рухнул "Кинжал" из-за неисправности. Всего, за время полномасштабной войны в Украине россия применила 12 ракет "Кинжал". Из них, 1 рухнула самостоятельно, а 1 была сбита сразу же, как появилось соответствующее ПВО.

Потрясающие результаты!

Собственно, война в Украине в очередной продемонстрировала то, что российский ВПК это как голый король. Демонстрируя нечто не имеющее аналогов в мире, но это очень старое, перекрашенное и приукрашенное и даже не улучшенное. Интересно, что спрятано под обёрткой Т-14 "Армата"?

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19111

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