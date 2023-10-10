Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 81

Китайская компания за год поставила россии армейского снаряжения почти на 10 млрд рублей

Китайская компания за год поставила россии армейского снаряжения почти на 10 млрд рублей

Часть товаров ввозится с пометкой "для нужд СВО" — "Важные истории".

В отличие от других поставщиков на рынке, московская компания "Стс технология" ввозит в рф зарубежные военные товары, не скрывая назначения продукции.

С марта 2022 года по октябрь 2023 года компания завезла в россию:

● бронежилетов на 4,6 млрд рублей;

● шлемов на 2,6 млрд;

● пластин для бронежилетов на 1,5 млрд;

● защитных очков на 1 млрд.

"Стс технология" заработала около 10 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом ее доход вырос более чем в десять раз.

Главный поставщик товаров — китайская Xinxing Guangzhou Import&Export. Поставки в рф оформлялись через посредников в Турции.

Владельцем "Стс технологии" числится уроженец Сирии Усама Абдулкадер Альмама.

В комментарии журналистам он заявил, что три года назад компанию "отобрали бандиты", и с тех пор ему ничего не известно о бизнесе.

Джерело: https://t.me/znua_live/116264

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Протистояння Ірану та Ізраїлю триває вже не одне десятиліття
Сегодня 10:14    78
Российско/трампистский фейк, на крови израильтян: Украина передаёт оружие ХАМАС
Сегодня 10:01    82
Представника рф не допустили на засідання ОБСЄ, пропагандисти кажуть – «через побоювання почути правду»
Сегодня 09:50    92
российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию — РБК со ссылкой на источники
Сегодня 09:27    116
У рф вигадали новий фейк про «чорну трансплантологію в Україні»
Сегодня 09:04    105
Як президенту Байдену переконати конгресменів зберегти допомогу Україні — The Hill
Сегодня 08:52    118
Армия Израиля вернула контроль над всей территорией страны
Сегодня 08:40    113
Харківщина. 10 жовтня
Сегодня 08:35    93
СБУ викрила агента рф, який прикидався рятувальником, щоб коригувати ворожі удари по Одесі
Сегодня 08:28    115
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 10 жовтня 2023 року
Сегодня 08:22    93
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 