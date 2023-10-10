Китайская компания за год поставила россии армейского снаряжения почти на 10 млрд рублей
Часть товаров ввозится с пометкой "для нужд СВО" — "Важные истории".
В отличие от других поставщиков на рынке, московская компания "Стс технология" ввозит в рф зарубежные военные товары, не скрывая назначения продукции.
С марта 2022 года по октябрь 2023 года компания завезла в россию:
● бронежилетов на 4,6 млрд рублей;
● шлемов на 2,6 млрд;
● пластин для бронежилетов на 1,5 млрд;
● защитных очков на 1 млрд.
"Стс технология" заработала около 10 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом ее доход вырос более чем в десять раз.
Главный поставщик товаров — китайская Xinxing Guangzhou Import&Export. Поставки в рф оформлялись через посредников в Турции.
Владельцем "Стс технологии" числится уроженец Сирии Усама Абдулкадер Альмама.
В комментарии журналистам он заявил, что три года назад компанию "отобрали бандиты", и с тех пор ему ничего не известно о бизнесе.
Джерело: https://t.me/znua_live/116264