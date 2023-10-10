Китайская компания за год поставила россии армейского снаряжения почти на 10 млрд рублей

Часть товаров ввозится с пометкой "для нужд СВО" — "Важные истории".

В отличие от других поставщиков на рынке, московская компания "Стс технология" ввозит в рф зарубежные военные товары, не скрывая назначения продукции.

С марта 2022 года по октябрь 2023 года компания завезла в россию:

● бронежилетов на 4,6 млрд рублей;

● шлемов на 2,6 млрд;

● пластин для бронежилетов на 1,5 млрд;

● защитных очков на 1 млрд.

"Стс технология" заработала около 10 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом ее доход вырос более чем в десять раз.

Главный поставщик товаров — китайская Xinxing Guangzhou Import&Export. Поставки в рф оформлялись через посредников в Турции.

Владельцем "Стс технологии" числится уроженец Сирии Усама Абдулкадер Альмама.

В комментарии журналистам он заявил, что три года назад компанию "отобрали бандиты", и с тех пор ему ничего не известно о бизнесе.

Джерело: https://t.me/znua_live/116264

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