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«Київ планує мобілізувати осіб, які мають статус політичних біженців». Це – ворожий вкид

«Київ планує мобілізувати осіб, які мають статус політичних біженців». Це – ворожий вкид

#спростуванняЦентру

Брехня: українське командування на підставі листа головкома Сирського призиватиме на службу до спеціалізованих підрозділів іноземців з числа росіян та білорусів, які мають статус політичних біженців. Фото документа тиражують пропагандистські канали у Telegram.

Правда: поширений пропагандою «лист Сирського» – це підробка, яку фейкарі створили за допомогою фоторедактора. Фальшивка містить низку помилок, характерних для машинного перекладу з російської на українську, а її частини неузгоджені одна з одною за змістом.

За основу пропаганда використала редаговану версію (https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/9/7450478/) скріншоту справжнього листа головкома Сирського до міністра оборони Рустема Умєрова щодо вилучення норми про демобілізацію з тоді ще законопроєкту №10449 про посилення мобілізації.

Крім того, в українському законодавстві відсутній статус «політичний біженець», є загальний статус – «біженець».

Мета таких вкидів – віддзеркалення тактики росіян, які вербують іноземних найманців для участі у війні проти України, таких як Сомалі, Сьєрра-Леоне, Непалу та інших.

Джерело: https://t.me/spravdi/38061

Новости портала «Весь Харьков»

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