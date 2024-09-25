Київ поскаржився Чехії та США на неякісні снаряди - ЗМІ

Невелика частка артилерійських снарядів, наданих Україні межах чеської ініціативи, розірвалися передчасно, випливає зі звернення Києва до міноборони Чехії, пише Handelsblatt.

Частина артилерійських снарядів, які Україна отримала від західних союзників, зокрема у межах чеської ініціативи, виявилася бракованою. Під час стрільби ці боєприпаси вибухали на відстані всього лише 20-60 метрів від її дула гармати після пострілу. Про це йдеться в листі, який український уряд направив Чехії, написало в понеділок, 23 вересня, німецьке ділове видання Handelsblatt, зазначивши, що редакція мала можливість ознайомитися з цим зверненням.

Уточнюється, що йдеться про артилерійські боєприпаси, які були поставлені Києву зі США, а також в рамках чеської ініціативи з постачання Києву боєприпасів. "Під час бойового використання вищевказаних снарядів сталися численні випадки розриву на відстані від 20 до 60 метрів від дула (артилерійської установки. - Ред.), - цитує видання документ, що опинився в розпорядженні журналістів. - При цьому постраждали військовослужбовці та артилерійські системи".

Як вказується у зверненні Києва, причиною для передчасного розриву снарядів є застарілі підривники типу M515 і M51a5, розроблені ще під час Другої світової війни. За даними українських військових, непридатними до використання у зв'язку з цим виявилися 0,05 відсотка від 35 000 боєприпасів, наданих Заходом для потреб ЗСУ. "Таким чином, з 10 000 випущених снарядів п'ять розірвалися передчасно", - підрахувало видання Handelsblatt.

Можливі причини передчасного розриву снарядів

Наявність "помилок у функціональності" у деяких снарядів підтвердила і чеська фірма-виробник озброєнь CSG - дочірнє підприємство компанії Excalibur Army. Однак там зазначили, що це стосувалося лише дуже незначної частини боєприпасів, які були надані Україні в рамках чеської ініціативи. У CSG додали, що до проблем могло призвести й невдале поєднання компонентів артилерійських боєприпасів: наприклад, несумісних один з одним детонатора і заряду палива в снаряді.

З другого боку, проблеми могли виникнути й у зв'язку з тим, що в Україну були поставлені боєприпаси, які довго зберігалися на складах. На цьому тлі видання Handelsblatt нагадує про публікацію Financial Times про те, що британський уряд з міркувань економії витрат направляє в регіони конфліктів зброю й оснащення, які інакше підлягали б утилізації.

Як випливає зі статті, аналогічні проблеми були зафіксовані у боєприпасів того ж типу, які поставив Києву інший союзник. За даними Handelsblatt, у серпні про проблеми з артилерійськими боєприпасами Україна поінформувала командування сухопутними військами США в Європі.

У Бундесвері журналістам повідомили, що ЗС Німеччини не використовують боєприпасів з детонатором типу M515 і M51a5.

За даними міноборони Чехії, в межах ініціативи західних союзників щодо забезпечення України артилерійськими боєприпасами Києву вже було надано понад 2 мільйони велико- і середньокаліберних снарядів. У листі з вказівкою на неналежну якість деяких снарядів, направленому Києвом до Праги, наголошується, що Україна цінує зусилля Чехії з надання допомоги.

Чеська ініціатива щодо забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами

На тлі гострої нестачі артилерійських боєприпасів у ЗСУ в лютому поточного року уряд Чехії запропонував західним союзникам закупити на світовому ринку для України 800 тисяч снарядів. Багато країн Заходу підтримали цю ініціативу. Німеччина стала найбільшим спонсором цієї закупівлі, забезпечивши поставку близько 180 000 артилерійських снарядів, уточнюється в публікації. Раніше газета Handelsblatt писала, що федеральний уряд ФРН, ймовірно, заплатив завищену ціну за ці снаряди.

У відповідь за запит редакції щодо повідомлення Києва міністерство оборони Чехії підтвердило, що "в незначній кількості випадків" в артилерійських боєприпасів були технічні проблеми. Однак ці проблеми вдалося вирішити спільно з постачальниками, йдеться далі. Про ситуацію повідомили всіх партнерів по альянсу з постачання Україні артилерійських снарядів, вказали в Празі. Після того, як західні союзники спільно з українською стороною провели аналіз помилок, нових повідомлень про подібні інциденти не надходило, йшлося також у відповіді.

Джерело: dw.com

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