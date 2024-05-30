Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:37
Просмотров: 111

«Київ збирається знизити мобілізаційний вік до 18 років». Це – неправда

«Київ збирається знизити мобілізаційний вік до 18 років». Це – неправда

#спростуванняЦентру

Брехня: в Україні для посилення мобілізації розглядають зниження призовного віку до 18 років, свідченням цього є розсилання повісток чоловікам 17-річного віку. Таке пишуть прокремлівські сміттярки.

Правда: поширена пропагандою інформація не відповідає дійсності та є вигадкою кремлівських фейкоробів з метою нашкодити мобілізаційній кампанії в Україні.

Насправді йдеться про повістки 17-річним чоловікам для взяття на військовий облік за місцем проживання, а не поточні заходи з мобілізації. Зараз мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років.

Крім того, у пресслужбі Сухопутних військ роз’яснили, що повістки цій категорії громадян надсилаються у випадку, якщо вони з певних причин не з’явились до ТЦК та СП з метою постановки на облік.

Нагадаємо, відповідно до статті (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text) 14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» громадянин України чоловічої статі, якому в поточному році виповнюється 17 років, зобов'язаний стати на військовий облік.

Джерело: https://t.me/spravdi/38957

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

30 травня 1876 року московський імператор Алєксандр ІІ у німецькому містечку Емс підписав таємне розпорядження про повну заборону українського письменства
Сегодня 10:25    75
Легітимність Зеленського продовжує заважати путіну
Сегодня 10:12    83
Произведенную для Украины западную бытовую технику начали продавать в россии
Сегодня 09:48    144
Кримінальна справа за інцидентом загибелі 19 бійців 128 ОГШБ розвалилася в суді
Сегодня 09:26    119
Перехоплення СБУ: рашисти на Харківщині ховаються від українських FPV-дронів по норах і моляться, щоб вижити
Сегодня 09:14    123
ДБР викрило чергові канали переправлення чоловіків за кордон на Буковині та Закарпатті
Сегодня 09:02    131
67 мільярдів доларів — збитки довкілля від війни
Сегодня 08:54    104
Отставные генералы НАТО нарушили тёплую негу сбалансированной повестки накануне 75-й годовщины Североатлантического альянса.
Сегодня 08:44    157
Шлюб онлайн: у "Дії" запустили бета-тест послуги
Сегодня 08:36    131
Корвет «Гетьман Иван Мазепа», построенный на турецкой верфи для ВМС Украины, прошел первые ходовые испытания (ФОТО)
Сегодня 08:28    128
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 