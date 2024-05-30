«Київ збирається знизити мобілізаційний вік до 18 років». Це – неправда

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Брехня: в Україні для посилення мобілізації розглядають зниження призовного віку до 18 років, свідченням цього є розсилання повісток чоловікам 17-річного віку. Таке пишуть прокремлівські сміттярки.

Правда: поширена пропагандою інформація не відповідає дійсності та є вигадкою кремлівських фейкоробів з метою нашкодити мобілізаційній кампанії в Україні.

Насправді йдеться про повістки 17-річним чоловікам для взяття на військовий облік за місцем проживання, а не поточні заходи з мобілізації. Зараз мобілізаційний вік в Україні починається з 25 років.

Крім того, у пресслужбі Сухопутних військ роз’яснили, що повістки цій категорії громадян надсилаються у випадку, якщо вони з певних причин не з’явились до ТЦК та СП з метою постановки на облік.

Нагадаємо, відповідно до статті (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2232-12#Text) 14 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» громадянин України чоловічої статі, якому в поточному році виповнюється 17 років, зобов'язаний стати на військовий облік.

Джерело: https://t.me/spravdi/38957

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