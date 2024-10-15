Порівняно з піковим періодом влітку кількість охочих нелегально перетнути державний кордон зменшилася на 20%. Цей показник й надалі зменшуватиметься через складні погодні умови, — речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у телеефірі.

За його словами, через ретельні перевірки прикордонниками дещо знизилася й кількість тих, хто намагається перетнути кордон з підробними документами.

«На шляхах, де можна легально перетинати кордон, також є такі випадки, коли громадяни намагаються використати підробні документи або сфальшувати умови, які дозволяють перетнути кордон відповідно до правил. Але наші експерти ретельно перевіряють документи — особливо у категорії чоловіків 18-60, бо саме їм під час дії воєнного стану обмежено можливість залишати Україну, окрім тих, хто відповідає умовам перетину кордону і має відповідні документи. Останнім часом кількість охочих перетнути кордон з підробними документами дещо знизилася порівняно з минулим роком», — заявив Демченко.

Джерело: https://t.me/znua_live/171714

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