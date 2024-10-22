Кожен обмін полоненими – результат наполегливої праці. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

18 жовтня в результаті 58-го обміну військовополоненими додому повернулися ще 95 захисників України, зокрема 34 «азовці», які боронили Маріуполь.

▶️ Цей обмін є особливим, адже серед звільнених бійців є багато тих, кому російські «суди» вже винесли «вироки». Зокрема, у 20 випадках йшлося про довічне ув’язнення.

▶️ Кожен обмін полоненими є результатом наполегливої роботи багатьох інституцій: Офісу президента, СБУ, ГУР, МВС, а також омбудсмена і Координаційного штабу.

▶️ Особливу роль у визволенні бранців відіграють Сили оборони, які постійно поповнюють обмінний фонд України солдатами держави-агресора.

▶️ росія грубо порушує положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, практикуючи катування, а також розстріли бранців.

▶️ росія досі не повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в незаконному ув'язненні ще 19 вересня.

▶️ Україна робить все можливе, щоб повернути додому кожного військового та цивільного, які знаходяться у російському полоні.

Джерело: https://t.me/spravdi/42301

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