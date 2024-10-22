Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:44
Просмотров: 56

Кожен обмін полоненими – результат наполегливої праці. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Кожен обмін полоненими – результат наполегливої праці. Пояснює Центр стратегічних комунікацій

18 жовтня в результаті 58-го обміну військовополоненими додому повернулися ще 95 захисників України, зокрема 34 «азовці», які боронили Маріуполь.

▶️ Цей обмін є особливим, адже серед звільнених бійців є багато тих, кому російські «суди» вже винесли «вироки». Зокрема, у 20 випадках йшлося про довічне ув’язнення.

▶️ Кожен обмін полоненими є результатом наполегливої роботи багатьох інституцій: Офісу президента, СБУ, ГУР, МВС, а також омбудсмена і Координаційного штабу.

▶️ Особливу роль у визволенні бранців відіграють Сили оборони, які постійно поповнюють обмінний фонд України солдатами держави-агресора.

▶️ росія грубо порушує положення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, практикуючи катування, а також розстріли бранців.

▶️ росія досі не повернула тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла в незаконному ув'язненні ще 19 вересня.

▶️ Україна робить все можливе, щоб повернути додому кожного військового та цивільного, які знаходяться у російському полоні.

Джерело: https://t.me/spravdi/42301

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Трамп заявив, що погрожував путіну завдати удару по москві у разі нападу на Україну
Сегодня 07:20    7
По утилизации личного состава рашистов на прошедшей неделе был рекорд
Сегодня 07:12    24
В ракетах из Северной Кореи обнаружили западные детали
Сегодня 07:03    47
ДБР завершило розслідування справи про закупівлю неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень
Сегодня 06:54    50
Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута
Сегодня 06:36    67
СБУ та Нацполіція затримали ще три групи підпалювачів, які діяли на Одещині, Дніпропетровщині та Черкащині
Сегодня 06:27    78
На Харківщині працюють 100 Пунктів незламності, інші відкриватимуть у разі надзвичайної ситуації, - Синєгубов
Сегодня 06:19    76
Головком ЗСУ Олександр Сирський допустив подальше збільшення строків базової військової підготовки новобранців
Сегодня 06:10    82
Новини
Сегодня 06:00    76
Оперативна інформація станом на 16.00 21.10.2024 щодо російського вторгнення
21.10.2024 16:29    137
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 