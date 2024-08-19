Командир эскадрильи, подполковник Воздушных сил Израиля (в запасе) Дан Сион о украинском наступлении в Курской области

• Русские в этой войне сделали ставку на истощение ВСУ, задавливая их массой, большим количеством солдат и авиации. кремль надеется, что время работает на его стороне.

• Иран использует похожую стратегию против Израиля, также пытаясь измотать еврейское государство постоянным давлением своей массы (прокси, террористов, группировок, ракет и т. д.).

• Русские истощили свои силы этой стратегией, но так и не смогли вырваться на оперативный простор или добиться значимых успехов, при этом потеряв большое количество своих людей и сложной военной техники, часть из которой невосполнима.

• Этим и воспользовались украинцы: пока основная масса российской армии стирается об украинскую оборону на Донбассе, они нанесли удар в самом уязвимом месте, найдя в цепи самое слабое звено.

• В то время как москва сделала ставку на изматывание и задавливание массой в лоб, Киев сделал ставку на наступательный маневр, неожиданность и оперативное мастерство.

• Эффект внезапности — это один из главных принципов войны. Он может проявляться на всех уровнях: на тактическом, оперативном, стратегическом, а также на техническом. Украинцы добились эффекта внезапности на оперативном уровне.

• Внезапность позволяет уничтожить цепочку командования врага, бьет по морали обороняющихся солдат и дает время, чтобы уничтожить (или пленить) как можно большую часть его вооруженных сил на конкретном направлении.

• Внезапность — это также колоссальные риски, что требует большой храбрости на всех уровнях.

• Дан Сион приводит в пример Войну Судного дня, когда Израиль, вместо того чтобы бодаться в лоб против двух египетских армий (2-я и 3-я армии), форсировал Суэцкий канал и начал захватывать египетскую территорию, попутно взяв в окружение 3-ю армию, отрезав ее от снабжения.

• Парадокс внезапности: чем больше риск, тем он по факту становится меньше. Нереальность и сложность замысла рассматривается сильной стороной как фактор того, что слабая сторона, скорее всего, не пойдет на такие риски, и поэтому сильная сторона теряет бдительность. Например, именно это случилось с нами 7 октября.

• В западню парадокса внезапности попадали на протяжении тысяч лет любые армии, будь то американская, израильская или российская.

• Украинцам удалось поймать русских на эффекте внезапности уже дважды: первый раз в 2022, а второй раз в 2024.

• Украинский Генштаб не старается задавить врага в лоб, а нарушает равновесие, на котором держатся российские силы, с помощью не просто маневра, а прорыва двух линий обороны и затем целенаправленного удара по российским колоннам, которые были брошены в Курск, чтобы купировать ситуацию.

• Это хорошо накладывается на казацкий характер украинской армии — мобильность, скорость и инициативность. У русских этого нет, там совершенно иная военная культура, с упором на массу живой силы и массу огневого поражения под строгой централизованной вертикалью командования. Они всегда так воевали и так побеждали.

• Наступление Украины еще не закончено. ВСУ постараются занять еще территорию, а затем перейти на этой захваченной территории в глухую оборону.

• Сейчас вопрос в том, насколько быстро ВС рф смогут организоваться и перейти в контрнаступление. У русских есть где-то два месяца, затем будут дожди.

• Не все до конца понимают, насколько эта операция ударила по престижу россии и позициям путина. Это долгосрочные последствия.

• Украинское наступление важно и тем, чтобы получить еще больше помощи от США и Европы, так как Запад всегда ставит на победителя, а не на того, кого бьют.

• Говоря о внезапности, нужно помнить, что Иран хочет не просто ударить по Израилю, но сделать это, добившись эффекта внезапности. И наоборот, если Израиль захочет превентивно ударить по Ирану, то это тоже должно быть с достижением эффекта внезапности.

Джерело: https://www.facebook.com/LevinYigal

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