Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 січня 2021 року

Станом на 10.00 19 січня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 783 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало – 14226 осіб, летальних випадків – 38.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 31 особа. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 5 осіб.

За минулу добу зареєстровано 47 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 6 осіб:

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовця

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону, Полтавський та Черкаський військовий госпіталь – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 41 особа:

Одеська область – 8 військовослужбовців

Львівська область – 7 військовослужбовців

Київська область – 5 військовослужбовців та 2 працівника ЗС України

Миколаївська область – 6 військовослужбовців

Вінницька та Харківська області – по 3 військовослужбовця

Дніпропетровська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України

Івано-Франківська область – 2 військовослужбовця

Рівненська, Волинська та Харківська область – по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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