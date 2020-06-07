Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 6 червня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 6 червня в Збройних Силах України хворіє 135 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало — 142 особи, летальних випадків — 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 626 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 22 особи.

За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у закладах охорони здоров’я перебуває дві особи (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 1 військовослужбовець, Київська клінічна лікарня — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний. Отримують необхідне лікування.

Дві особи (Львівська область — 1 військовослужбовець, Рівненська область — 1 працівник ЗС України) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами. Залишайтеся вдома.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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