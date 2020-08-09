Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 8 серпня

Станом на 10.00 08 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 301 особа.

Всього за час пандемії одужало — 675 осіб, летальних випадків — 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 789 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 143 осіб.

За минулу добу зареєстровано 21 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону — 1 військовослужбовець, Національний Військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 3 військовослужбовці та 1 працівник ЗСУ, військовий госпіталь м.Рівне — 1 військовослужбовець). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 15 осіб (Київська область — 3 військовослужбовці, Львівська область — 5 військовослужбовців, Харківська область — 1 працівник ЗСУ, Рівненська область — 2 військовослужбовці, Івано-Франківська область — 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗСУ, Житомирська область — 2 працівники ЗСУ). Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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