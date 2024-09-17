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«Крабу» проломили череп — на росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля

«Крабу» проломили череп — на росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля

▪️ За наявною в ГУР МО України інформацією,15 вересня 2024 року в місті бєлгородзламали череп російському пропагандисту коробову алєксандру алєксандровічу на прізвисько «краб» — від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер.

▪️ Пропагандист працював на каналі «россія 1», очолював його бєлгородський пункт. Палко вихваляв воєнних злочинців з російської армії в ефірі програм скабєєвої. Також створював продукти для ресурсу міноборонирф — телеканалу «звєзда», та неодноразово отримував за це нагороди від кремлівського диктатора.

▪️ Родом «краб» був із міста комсомольск-на-амурє хабаровского краю рф, де був зареєстрований на вулиці комсомольській, 75, корпус 2, квартира 23.

Фактично жив у бєлгороді на вулиці ґубкіна, 45, корпус 1, квартира 23.

▪️ Періодично навідувався до москви за інструкціями.

▪️ У гонитві за визнанням та рублями від кремлівських господарів постійно виконував брудну роботу геть далеко від рідних місць — наприклад, на окупованих територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях.

▪️ Пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти України.

▶ ️ГУР МО України нагадує - за кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата.

Слава Україні!

«Крабу» проломили череп — на росії ліквідовано воєнного злочинця та пропагандиста кремля

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4466

Новости портала «Весь Харьков»

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