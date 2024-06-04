кремль фінансує свою пропаганду в Європі через «правозахисний» державний фонд

Внутрішні документи «Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» («Правфонд»), свідчать про те, що ця структура фінансує пропагандистські веб-сайти, орієнтовані на європейців.

На ці операції витрачено вже мільйони євро, пише The Guardian з посиланням на «злиті» документи фонду, європейські спецслужби і данського громадського мовника DR.

Крім цього, документи підтверджують, що фонд призначив низку колишніх співробітників спецслужб керівниками своїх операцій в європейських країнах. Також відомо, що «Правфонд» фінансував діяльність інтернет-порталу golos.eu, який в основному критикує українську владу.

Серед них – володимир поздоровкін – агент служби зовнішньої розвідки росії (СЗР) і куратор діяльності «Правфонду» в країнах Північної Європи та Балтії, а також анатолій сорокін – також агент СЗР і куратор відділу фонду з питань Близького Сходу, Молдови та «Придністров’я».

Керівником інституту російської діаспори, який в офіційних документах вказаний як «виконавець проєкту» «Правфонду», є сергій пантелеєв – потрапив під санкції в країнах ЄС як співробітник підрозділу російської військової розвідки, що спеціалізується на операціях психологічної війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/39075

Новости портала «Весь Харьков»