кремль готує удари по критичних обʼєктах ядерної енергетики України напередодні зими

Про це повідомило МЗС з посиланням на дані ГУР

Йдеться про відкриті розподільчі пристрої атомних станцій та підстанції передачі, які є критичними для безпечної роботи атомної енергетики.

"Ураження цих об’єктів створює високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки. Відповідну інформацію українські спецслужби вже передали партнерам. Поінформовано також МАГАТЕ", – повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50758

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