Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:46
Просмотров: 52

кремль продовжує свою антипрезидентську риторику

кремль продовжує свою антипрезидентську риторику

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Диктатор рф путін заявив, що згідно з Конституцією України повноваження президента мають перейти до голови Верховної Ради.

▶️ Попри наявність юридичної освіти, путін продовжує публічно демонструвати своє невігластво у сфері конституційного права.

▶️ Конституція та законодавство України чітко регламентують виконання президентом повноважень ДО вступу на посаду новообраного очільника країни.

▶️ Однак, кремль продовжує антипрезидентську риторику, марно намагаючись послабити спротив українців. Адже саме цій меті слугують спекуляції на темі «легітимності».

▶️ Крім росії подібні дискусії не цікаві більше нікому – ні народу України, ані міжнародній спільноті, яка не має жодних сумнівів щодо легітимності президента України.

▶️ Апеляції до «права» і «законності» у виконанні путіна виглядають не лише жалюгідно, а й смішно. Особливо з огляду на багаторічну узурпацію путіним влади у росії, а також нездорове прагнення російського диктатора і тирана зруйнувати світовий правопорядок, заснований на міжнародному праві.

Джерело: https://t.me/spravdi/38956

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Rheinmetall виготовить сотні тисяч 35-мм боєприпасів для системи ППО Skynex. Частину з яких поствить в Україну.
Сегодня 07:14    20
СБУ затримала диверсанта фсб, який підпалив електропідстанції на Одещині
Сегодня 07:05    37
Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для населення майже вдвічі
Сегодня 06:55    47
Головне про масовану атаку вночі
Сегодня 06:49    70
Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС
Сегодня 06:37    70
За матеріалами СБУ засуджено колаборантів, які «здавали» українських патріотів під час боїв за Харківщину та Луганщину
Сегодня 06:28    78
"Русский мир" в Украине. Начало
Сегодня 06:19    89
Щодо поточних подій навколо України
Сегодня 06:10    99
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    89
Оперативна інформація станом на 16.30 29.05.2024 щодо російського вторгнення
29.05.2024 18:12    145
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 