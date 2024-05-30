кремль продовжує свою антипрезидентську риторику

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Диктатор рф путін заявив, що згідно з Конституцією України повноваження президента мають перейти до голови Верховної Ради.

▶️ Попри наявність юридичної освіти, путін продовжує публічно демонструвати своє невігластво у сфері конституційного права.

▶️ Конституція та законодавство України чітко регламентують виконання президентом повноважень ДО вступу на посаду новообраного очільника країни.

▶️ Однак, кремль продовжує антипрезидентську риторику, марно намагаючись послабити спротив українців. Адже саме цій меті слугують спекуляції на темі «легітимності».

▶️ Крім росії подібні дискусії не цікаві більше нікому – ні народу України, ані міжнародній спільноті, яка не має жодних сумнівів щодо легітимності президента України.

▶️ Апеляції до «права» і «законності» у виконанні путіна виглядають не лише жалюгідно, а й смішно. Особливо з огляду на багаторічну узурпацію путіним влади у росії, а також нездорове прагнення російського диктатора і тирана зруйнувати світовий правопорядок, заснований на міжнародному праві.

Джерело: https://t.me/spravdi/38956

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