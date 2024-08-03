кремлевская пропаганда активизировалась

В «днр» выпустили первую серию пропагандистского сериала под претенциозным названием «Неновые регионы. Путь домой», снятого российскими документалистами «Регнума», а также отделами пропаганды «днр», «лнр» и оккупационных администраций Запорожской и Херсонской областей.

Сами пропагандисты стесняются или боятся даже назвать «новые регионы» захваченными российскими войсками. Поэтому стыдливо говорят: «Напрасно эти регионы (то есть захваченные) называют „новыми“ — исторически они часть русской цивилизации и одной большой страны. Наши отцы и деды вместе строили города, покоряли космос, вместе спасли мир от фашизма» и дальше полный набор пропаганды.

Все сразу же начинается с манипуляций. Никто не говорит, когда, почему ы какая это «великая страна» распалась? Никто не говорит, что «новые регионы» никуда сами не пошли, а на них напали и их захватили полчища российских войск, которые убили тысячи людей, разрушили регионы и изгнали миллионы жителей со своей территории.

Теперь россияне в 10 сериях будут слезно рассказывать «о людях, которые едут в исторические регионы, чтобы побывать в родных местах, восстановить родственные связи, почтить память предков, поучаствовать в возрождении городов, помочь нуждающимся, изучить историю единой большой страны». Циники! До 2014 года вам никто не запрещал ездить в родные места, на могилы предков и куда угодно. Но вам этого было мало. Вы пошли войной, чтобы уничтожить Украину и украинцев, как нацию. Про денацификацию никто не забыл?!

В первой серии рассказывается, как супруги Игорь и Дарья Сидоровы из Калуги -травматолог и фельдшер - уже не первый раз приезжают в командировку в прифронтовой госпиталь Первомайска в «лнр», «чтобы помогать раненым бойцам и местным жителям».

"Эта история о врачах, которые не спят по несколько дней, о фельдшерах, которые эвакуируют раненых с поля боя, и о бойцах, которые, несмотря на ранения, рвутся на фронт к своим»,- пишут пропагандисты. А почему Первомайск стал прифронтовым? А на какой фронт и для чего едут россияне? Убивать дальше украинцев! А почему часть украинцев хорошая для россиян, а часть плохая?

Конечно, героям российской пропаганды только позже история даст достойную оценку согласно их вкладу в кровавые деяния кремлевского диктатора. Все еще впереди!

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1843

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