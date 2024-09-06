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кремлю муляють закордонні ЗМІ, які знищують наратив про «бандитів на курщині»

кремлю муляють закордонні ЗМІ, які знищують наратив про «бандитів на курщині»

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

4 вересня москва висунула чергові претензії до іноземних ЗМІ. Цього разу – до австралійської корпорації ABC з приводу «незаконного перебування її журналістів в курській області». Здавалось би, чого непокоїтись, адже західні репортери покажуть те, що є.

Пояснення цьому просте: подібна непідконтрольна москві поведінка західних ЗМІ на непідконтрольних їй територіях не відповідає путінському наративу про «бандитів у курській області», який пропаганда щоденно і натхненно вигадує та просуває.

- Ця «боротьба за правилами» відіграє велику роль і допомагає отримати військову, дипломатичну, фінансову і моральну підтримку від інших країн… І це також має вирішальний вплив на солдатів. Коли вони добре навчені й дотримуються етичних норм поведінки на війні (хоч би якою жорстокою вона не була), це допомагає їм залишатися людьми за найжахливіших обставин, а також захищає їхні душі, – вважає австралійський генерал у відставці Мік Раян.

Попри те, що ЗСУ вже майже місяць контролюють сотні квадратних кілометрів території рф, є беззаперечний факт: москва досі не висунула жодних твердих звинувачень у порушенні ними законів і звичаїв війни.

Джерело: https://t.me/spravdi/41382

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