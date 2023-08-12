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кремлівські базікали видають бажане за дійсне, коли кажуть, що союзники України втомилися допомогати

кремлівські базікали видають бажане за дійсне, коли кажуть, що союзники України втомилися допомогати

Дайджест Центру стратегічних комунікацій

В інформпросторі регулярно з’являються повідомлення про надання Україні нової партії (а також видів) озброєння. В росії, відповідно, не менш регулярно триває його «масове знищення». Наприклад, 10 серпня з’явилося фото «пари підбитих БМП М2 Bradley на Запорізькому напрямі».

Насправді, подібні повідомлення свідчать, насамперед, про продовження «переможного» окозамилювання. По-друге – мають посіяти зневіру українців щодо кількості та якості західної допомоги. По-третє, примусити партнерів України засумніватися з приводу ефективності продовження такої допомоги (серед українців також часто-густо лунають думки про те, що Захід зрештою втомиться нам допомагати).

Але вже незабаром від США до Києва надійдуть перші танки Abrams, що робить General Dynamics. Від Франції отримано ракети великої дальності SCALP, які виготовляє MBDA (спільне підприємство BAE Systems, Airbus та Leonardo). Очікуються винищувачі F-16, що робить Lockheed Martin, а поки що прийшли її РСЗВ MLRS, HIMARS, M270. Також розробкою цієї корпорації є ракети ATACMS.

Тож чутки про західну втому від виробництва та надання Україні зброї надто перебільшені. Скоріше окозамилювачі втомляться.

Джерело: https://t.me/spravdi/32415

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