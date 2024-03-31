Дайджест Центру стратегічних комунікацій

28 березня у Слідчому комітеті росії заявили про українських «націоналістів-криптовалютників», які спонсорували «гастарбайтерів-терористів». москва на додачу повідомила, що в крові стрільців «знайдені психотропні речовини».

Радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі так висловився на спроби росії приплести Україну до теракту в підмосковному «крокусі»:

- Це нагадує мені дещо, про що розповідав мій дядько, у якого була невелика ферма у Флориді. Так, він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки у себе в роті. російські чиновники, здається, дуже добрі продавці гною.

Джерело: https://t.me/spravdi/37630

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