кремлівські силовики увімкнули генератор випадкової нісенітниці
Дайджест Центру стратегічних комунікацій
28 березня у Слідчому комітеті росії заявили про українських «націоналістів-криптовалютників», які спонсорували «гастарбайтерів-терористів». москва на додачу повідомила, що в крові стрільців «знайдені психотропні речовини».
Радник Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі так висловився на спроби росії приплести Україну до теракту в підмосковному «крокусі»:
- Це нагадує мені дещо, про що розповідав мій дядько, у якого була невелика ферма у Флориді. Так, він казав, що найкращі продавці гною часто носять його зразки у себе в роті. російські чиновники, здається, дуже добрі продавці гною.
Джерело: https://t.me/spravdi/37630